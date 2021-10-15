Новак: волатильность на нефтяном рынке пока остается низкой

Волатильность на нефтяном рынке, в отличие от газового, пока удается сдерживать во многом благодаря влиянию ОПЕК+, заявил вице-премьер России Александр Новак.

"Волатильность на нефтяном рынке низкая, и если она будет расти, то у нас есть средства, чтобы сдержать ее", - сказал он в интервью американскому телеканалу CNBC.

В то же время вице-премьер России отметил, что с учетом ситуации на энергетическом рынке, нельзя исключать никаких сценариев. "Кто бы мог подумать год назад, что цены на газ достигнут уровня в $2 тыс за тысячу кубометров?" – приводит слова Новака ТАСС.