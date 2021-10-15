Лавров: Россия и Израиль продолжат координацию в ООН для борьбы с ревизией истории

Россия продолжит координировать на площадке ООН совместные с Израилем усилия по противодействию попыткам ревизии событий Второй мировой войны и искажению общепризнанных международно-правовых итогов, говорится в статье главы МИД России Сергея Лаврова к 30-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем.

"Категорическое неприятие попыток исторического ревизионизма, противодействие искажению генезиса, хода и общепризнанных международно-правовых итогов Второй мировой войны всегда объединяли Россию и Израиль, - указал глава дипведомства в статье, которая была опубликована в израильской газете Yedioth Ahronoth.

Лавров отметил, что стороны продолжат "координацию усилий, в том числе на площадке ООН, по противодействию этому позорному явлению".