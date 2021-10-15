На трех электростанциях в Экибастузе аварийно отключились энергоблоки, информирует пресс-служба АО "KEGOC".

Уточняется, что с интервалом в несколько часов на Экибастузской ГРЭС-1 и Экибастузской ГРЭС-2 аварийно отключились крупные энергоблоки мощностью по 500 МВт. "Также на электростанции АО "ЕЭК" аварийно остановлен котел со снижением генерации на 150 МВт", - приводит сообщение компании Sputnik Казахстан.

Уточнятся, что общий объем аварийного снижения генерации на этих трех электростанциях превысил 1 000 МВт, что в условиях уже имеющегося дефицита мощности может привести к недопустимым отклонениям мощности на границе с энергосистемой России, с перегрузкой межгосударственных линий электропередач с угрозой возникновения системной аварии.