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Ставрополье нарастило экспорт мясных консервов на 40%  

Ставрополье нарастило экспорт мясных консервов на 40%  

Консервы ставропольских производителей в настоящее время поставляются в шесть стран. В региональном Минсельхозе уточнили, что с начала текущего года стоимость проданной продукции составила $2,6 млн, что на 40% больше аналогичных прошлогодних показателей. 
Отмечается, что один из основных производителей мясной продукции на территории края – новоалександровский мясокомбинат "Югроспром", который выпускает около 200 наименований продукции, изготовляемой по традиционным рецептам строго в соответствии с ГОСТ.

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