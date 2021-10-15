Ставрополье нарастило экспорт мясных консервов на 40%  

Консервы ставропольских производителей в настоящее время поставляются в шесть стран. В региональном Минсельхозе уточнили, что с начала текущего года стоимость проданной продукции составила $2,6 млн, что на 40% больше аналогичных прошлогодних показателей.

Отмечается, что один из основных производителей мясной продукции на территории края – новоалександровский мясокомбинат "Югроспром", который выпускает около 200 наименований продукции, изготовляемой по традиционным рецептам строго в соответствии с ГОСТ.