В Майкопе покажут шедевры османской расписной керамики

В следующий четверг, 21 октября, в Северокавказском филиале Государственного музея Востока откроется выставка "Неувядающий сад", на которой посетителям покажут настоящие шедевры из запасников Государственного музея Востока - расписную керамику Османской Турции XVI-XIX веков.

"На выставке будет представлено более 56 экспонатов из коллекции музея: фаянсовая расписная посуда разных малоазийских центров, лощеная столичная и провинциальная керамика позднеосманского периода, украшенная резьбой, золочением и серебряной аппликацией, а также дополняющие экспозицию драгоценные ткани XVI-XVII вв. и анатолийские ковры XIX века", – сообщили в дирекции филиала музея, передает "АиФ-Адыгея".