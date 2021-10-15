Словенская компания может построить кирпичный завод в Северной Осетии

Словенская компания "Рико" готова построить кирпичный завод в Северной Осетии и изучает возможности реализации этого проекта, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Перспективы этого строительства обсудили на встрече глава Северной Осетии Сергей Меняйло, совладелец и представитель компании "Рико" в Москве Йозо Драган, а также представитель "Рико" в СКФО Гела Валиев.

"В Северной Осетии есть много инвестиционных площадок, мы можем наладить сотрудничество в реализации масштабных проектов на взаимовыгодных условиях", - отметил Меняйло, добавив, что республика обладает значительными запасами высококачественных инертных материалов, которые можно использовать для производства строительной продукции, передает "Интерфакс".

Власти Северной Осетии готовы взять на себя инженерную подготовку площадки, а заказчиком проекта выступит АО "Корпорация инвестиционного развития РСО- Алания", - добавил Меняйло.