Ученые с Алтая нашли в Дагестане новые для республики и России виды бабочек

Исследователи из Алтайского государственного университета (АлтГУ) в результате научной экспедиции нашли на территории Дагестанского государственного заповедника свыше 200 видов бабочек, пять из которых впервые обнаружены в России, еще 27 - новые для фауны республики. Об этом сообщил энтомолог, профессор Института биологии и биотехнологии АлтГУ Роман Яковлев.

По его словам, он и его коллега Петр Устюжанин в основном занимались исследованиями в странах Центральной Азии и Африки, в Дагестан было совершено уже две экспедиции, и в следующем году состоится третья.

Ученый подчеркнул, что Дагестан входит в число наиболее интересных с точки зрения биоразнообразия субъектов РФ: там находится несколько природных зон, также регион отличается существованием множества биотопов с собственной флорой и фауной.

"Во время экспедиции по кластерам заповедника нам удалось собрать 207 видов чешуекрылых, из которых пять видов новых для фауны России и 27 видов новых для фауны республики. Преимущественно это виды из семейств чехлоносок и огневок, некоторые могут быть потенциальными вредителями сельского и лесного хозяйства", - приводит слова Яковлева ТАСС.

Энтомолог указал, что ученым удалось получить большой массив новых сведений, сейчас он в процессе обработки. Исследователь не стал исключать, что в результате следующей экспедиции в Дагестане могут быть найдены и неизвестные науке виды.

Алтайские энтомологи работают при тесном сотрудничестве с Дагестанским научным центром РАН, Дагестанским госуниверситетом и Дагестанским государственным заповедником.