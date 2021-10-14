Аким Павлодара рассказал, как окружить город фруктовым садом

Аким Павлодара Асаин Байханов выступил с оригинальной идеей: он предложил жителям сажать обычные косточки от фруктов там, где нет деревьев. Об этом градоначальник написал на своей странице в Instagram.

"При употреблении фруктов можно не выбрасывать косточки и семечки в мусорку, а промыть и высушить их. Положить в коробочку и оставить. Находясь за городом либо в пути, можно высыпать эти семена в местах, где нет деревьев", - пояснил он.

Байханов напомнил, что в странах Азии так делают на протяжении многих столетий, в результате именно благодаря такому подходу "у них фрукты растут везде".

Павлодарский аким уточнил, что так же принято поступать в Болгарии, и в итоге вокруг городов лесные деревья растут вместе с яблонями, абрикосами и т.д.

В заключение Байханов устроил опрос, и 95% горожан согласились с его идеей.