Лидеры стран СНГ обсудят перспективы развития Содружества

В пятницу, 15 октября, состоится заседание совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ).

В ходе мероприятия, которое пройдет в формате видеоконференции, будут подведены итоги многостороннего взаимодействия в рамках СНГ и рассмотрены перспективы его развития, сообщает пресс-служба Кремля.

Лидеры стран также примут заявление в связи с приближающимся 30-летием СНГ, а также ряд решений по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной, миграционной и других сферах.

Помимо этого, участники встречи поговорят об актуальных международных и региональных проблемах.