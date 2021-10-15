Россия определила красную линию для США в Центральной Азии

План Пентагона по проведению возможных операций в Афганистане оказался несбыточной мечтой. Москва категорически заявила, что не допустит военного присутствия США в Центральной Азии. Об этом завил замминистра иностранных дел России Сергей Рябков. Asia Times отмечает, что вопрос Афганистана российские дипломаты обсуждали на встрече с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд.

”Мы подчеркнули неприемлемость военного присутствия США в странах Центральной Азии в какой бы то ни было форме”, - сказал Рябков, дав отпор кампании дезинформации в СМИ, проводимой Вашингтоном, в рамках которой утверждалось, что на июньском саммите России и США в Женеве президент Владимир Путин предложил президенту Джо Байдену и Пентагону использовать российские базы в центральноазиатском регионе для будущих (возможных) операций в Афганистане.

Ранее The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, писал, что Россия и США якобы обсуждали возможность использования российских военных баз в Центральной Азии американцами на уровне генерала Марка Милли, председателя Объединенного комитета начальников штабов, с генералом Валерием Герасимовым, Главой российского Генштаба, на встрече в Хельсинки 24 сентября ”по просьбе аппарата Совета национальной безопасности президента Байдена”.

Уловка Вашингтона, похоже, заключалась в том, чтобы создать среди центральноазиатских государств неправильное представление о намерениях России. Как раз перед встречей двух генералов в Хельсинки, госсекретарь США Энтони Блинкен 22 сентября принял участие в так называемой министерской встрече C5+1, чтобы обсудить ”координацию по Афганистану” со своими центральноазиатскими коллегами.

Всего через 10 дней заместитель госсекретаря США Венди Шерман провела встречу с руководством Ташкента, предположительно, чтобы понять, открыт ли Узбекистан для размещения баз Пентагона. Судя по всему, визит оказался неудачным.

Рябков подчеркнул, что военное присутствие США в среднеазиатских степях ничем не может быть оправдано. Вероятно, он выразил общее мнение государств региона, включая Китай и Иран.

Тем временем региональный консенсус в отношении афганской ситуации неуклонно развивается. Тегеран объявил, что скоро будет принимать у себя вторую встречу соседних с Афганистаном стран на уровне министров иностранных дел, и в качестве исключения предлагает включить в нее и Россию. То есть в новый формат теперь войдут Иран, Пакистан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Китай и Россия. (Индия исключена).

Замечание Рябкова прозвучало после встречи между официальными лицами "Талибана"* и делегацией США во главе с заместителем директора Центрального разведывательного управления в Дохе в минувшие выходные, на которой талибы* исключили любые формы односторонних военных операций США на афганской земле под каким бы то ни было предлогом.

Между тем, Пакистан также категорически отказался содействовать американским шагам, направленным против Афганистана. Хотя Индия все чаще выступает в качестве младшего партнера США по вопросам региональной безопасности, маловероятно, что правительство премьер-министра Нарендры Моди захочет спровоцировать руководство "Талибана"*.

Словом, озвученный не один раз план Пентагона по проведению возможных операций в Афганистане оказался несбыточной мечтой. Замечание Рябкова свидетельствует о крайней настороженности Москвы в отношении присутствия вооруженных сил и разведки США в Центральной Азии или вокруг нее. Учитывая тайные связи США с ИГИЛ** и их историю использования террористических группировок в качестве геополитических инструментов, России приходится проявлять особую осторожность.

Как и Китаю с Ираном. Государства Центральной Азии, в свою очередь, помнят о стратегии США по разжиганию цветных революций с целью ”смены режима” в бывших советских республиках. СМИ, финансируемые американским правительством, ведут постоянную информационную войну с целью дискредитации центральноазиатских руководителей.

В целом, в международном сообществе проявляется раскол по поводу дальнейших действий в Афганистане. Государства региона отказываются следовать за Вашингтоном. Индия, вероятно, единственное исключение, но и в этом случае возможная причина - враждебность Нью-Дели в отношении Пакистана и Китая.

Примечательно, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не участвовали на чрезвычайной встрече лидеров Группы двадцати по Афганистану во вторник под председательством Италии. Итальянская инициатива была направлена на мобилизацию поддержки руководства США.

Не называемая, но основная проблема - это, конечно, международное признание правительства "Талибана"*. США считают, что ни одна страна не должна признавать правительство талибов, пока Вашингтон не будет к этому готов.

Документ, подводящий итоги встречи G20, ловко обходит вопрос признания. Вместо этого он де-факто дает зеленый свет для всестороннего взаимодействия с правительством "Талибана"*. В резюме говорится: ”Необходимо найти решения, гарантирующие предоставление основных услуг, в частности, в сфере образования и здравоохранения, которые выходят за рамки оказания неотложной помощи, при условии, что эти услуги будут доступны для всех. Также следует обратить внимание на функционирование платежной системы и общую финансовую стабильность… Страны G20 будут сотрудничать с международными организациями, международными финансовыми институтами, включая многосторонние банки развития и гуманитарные организации… Страны G20 приглашают Всемирный банк изучить возможные способы перенаправления поддержки международным агентствам, присутствующим в стране, в гуманитарных целях”.

Вопрос заключается в дипломатическом признании правительства "Талибана"* региональными государствами. Пакистан заинтересован в том, чтобы государства региона выработали коллективное решение.

Заместитель министра информации и культуры в правительстве талибов Забихулла Муджахид сказал ТАСС в понедельник: ”Мы ведем переговоры с Россией, в основном о признании нашего правительства и возобновлении работы посольств. Решение этих вопросов откроет путь к дальнейшему сотрудничеству”. Но еще до признания, вполне вероятно, появится некая региональная инициатива. Критерием признания обычно является эффективный контроль правительства над территорией всей страны.

После вывода советских войск из Афганистана, когда полевые командиры-моджахеды захватили власть в Кабуле в апреле 1992 года, никто с Запада или Востока не потребовал от Бурхануддина Раббани сформировать ”инклюзивное правительство” или защитить права афганских женщин.

*"Талибан" – движение запрещено РФ

**ИГИЛ – организация запрещена в РФ