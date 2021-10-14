На окраине Батуми вспыхнул пожар в двух домах

В Батуми в поселке "Город мечты", расположенном на окраине города, горят два дома. Об этом сообщает местное издание "Батумелеби".

В настоящее время на месте работают пожарные. Причины возгорания на данный момент не сообщаются.

Согласно предварительной информации, восстановить дома после пожара будет невозможно.

В правительстве Аджарии сообщили, что все пострадавшие находятся сейчас в безопасности, им предоставили временное жилье, передает "Грузия Online".