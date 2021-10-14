Умаханов переназначен сенатором от Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов, вступивший в четверг в должность, переназначил Ильяса Умаханова сенатором от исполнительной власти.

Напомним, Ильяс Умаханов представляет Дагестан в Совете Федерации с 2001 года.

"Наделить Умаханова Ильяса Магомед-Саламовича полномочиями сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан", - говорится в указе руководителя региона.

В Махачкале 14 октября состоялась церемония инаугурации главы Дагестана Сергея Меликова.