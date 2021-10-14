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Молодой мужчина погиб в ДТП в Атырау

Молодой мужчина погиб в ДТП в Атырау

В Атырау в ночь на пятница столкнулись два автомобиля, в результате погиб гражданин 2002 года рождения, сообщили в департаменте полиции региона, пишет "Казинформ".

"Департамент полиции Атырауской области сообщает, что на перекрестке улиц Абулхаирхана-Маденова в районе коммунального рынка Сарайшык автомобиль марки Kia Rio и автомобиль марки Mitsubishi Pajero совершили дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении пресс-службы.

По факту произошедшего начато расследования по статье 345 Уголовного кодекса Казахстана.

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