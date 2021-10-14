Сочинский общественный транспорт станет экологичнее

В Сочи переведут на природный газ общественный транспорт, сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что газовые моторы безопаснее для экологии, чем дизельные. "Общественный транспорт Сочи планируем перевести на метан",- написал он.

По словам мэра, в Сочи из 900 автобусов 103 уже работают на метане. При этом Копайгородский отметил, что с переходом на газовый вид двигателей, потребуются аналогичные заправочные станции. Под их строительство уже выделены земельные участки. "Газозаправочные станции должны быть построены уже в следующем году", - заключил он.