Проект онкоцентра на Кубани прошел экспертизу

Проект онкоцентра в поселке Знаменском получил положительные оценки экспертизы. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко в своем Instagram.

Он отметил, что больница будет состоять из 14 основных блоков до 6 этажей и общей площадью около 200 тыс кв м.

"Медицинский комплекс в поселке Знаменском будет иметь консультативную поликлинику на 750 посещений в смену, стационар на 1165 коек, отделения круглосуточного пребывания на 1005 коек и дневные стационары на 160 мест. В составе стационара нового флагмана высокотехнологичной онкологической помощи планируется создание онкохирургического, химиотерапевтического, онкогематологического и радиологического центров. Их емкость позволит полностью закрыть потребность жителей края в этих жизненно важных услугах", - написал Алексеенко.

Стоит подчеркнуть, что в медкластере будут больницы и станции скорой медицинской помощи, краевой инфекционной больницы, детской инфекционной больницы и перинатального центра.