Санкт-Петербург отпразднует 350-летие Петра I с новым "Медным всадником"

Памятнику Петру I отреставрируют в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба Музея городской скульптуры. Ремонтные работы будут проводиться к 350-летию со дня рождения императора.

Несмотря на то, что скульптура находится в удовлетворительном состоянии, после дорасчистки ее проверят на проявления "бронзовой болезни". Также будут расчищены швы постамента, их загерметизируют и приведут "Гром-камень" в целостное состояние.

Также что будут отреставрированы отмостки. Специалисты заменят или исправят поврежденные детали. Реставрация завершится в конце текущего года.

Санкт-Петербург отметит 350-летие Петра I в 2022 году.