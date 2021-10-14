Болибок предупредил об опасности опавших листьев

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал о том, что опавшие осенние листья могут быть опасны для здоровья – вызывать аллергию или приводить инфекционным заболеваниям.

По его словам, наибольшую опасность листопад представляет для аллергиков, так как присутствующие на листьях споры плесневых грибов – это природный аллерген. "Плесень поднимается в воздух, и некоторые люди на нее реагируют", - приводит слова собеседника радио Sputnik.

Аллерголог также рассказал, что, если в организм человека попадает слишком много спор плесени, возможно развитие некоторых заболеваний, в частности, плесневой инфекции легких и дыхательных путей.