В Крыму хотят ввести систему QR-кодов

В Крыму начались работы по введению системы QR-кодов, мера связана с рекордной заболеваемостью в регионе.

По словам председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, соответствующую задачу поставил глава региона Сергей Аксенов, процесс только начат, QR-коды возможно будут введены в регионе.

Он отметил, что крымские власти постараются не допустить введения локдауна.

Напомним, в Крыму с начала октября более десяти раз обновлялся рекорд суточной заболеваемости, за минувшие сутки вирус нашли у 552 человек.

Всего в Крыму с начала пандемии инфицированы 85 913 человек, умерли 2733 пациентов.