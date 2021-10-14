Армянские боевики устроили перестрелку в зоне российских миротворцев в Азербайджане

В четверг, 14 октября, на территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы, произошла перестрелка между незаконными армянскими вооруженными отрядами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства обороны Азербайджана в социальной сети Facebook.

В ведомстве отметили, что сначала несколько пьяных боевиков противоположной стороны вступили в рукопашную с другими товарищами, а затем на месте их нахождения прогремел взрыв.

Согласно предварительным данным, в результате инцидента есть погибшие и раненые.

В Минобороны Азербайджана отметили, что вооруженные силы страны не имеют никакого отношения к произошедшему.