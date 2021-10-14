Москва и Вашингтон провели заседание комиссии по реализации СНВ-3

Состоялось очередное заседание американо-российской консультативной комиссии по выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Об этом сообщили в Госдепартаменте.

"Девятнадцатая сессия двусторонней консультативной комиссии, созданной в соответствии с договором США-РФ СНВ-3, была проведена в Женеве 5-15 октября 2021 года", - сказано в заявлении.

В Госдепе отметили, что делегации США и РФ продолжили дискуссию по практическим вопросам, касающимся реализации соглашения, передает ТАСС.

Напомним, СНВ-3 вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он лимитирует ядерные арсеналы двух стран 700 межконтинентальными баллистическими ракетами, а также 1550 боеголовками и 800 пусковыми установками у каждой. В начале 2021 года РФ и США договорились о продлении действия СНВ-3. Соглашение вступило в силу в феврале. В существующем виде без каких-либо изменений или дополнений оно будет действовать до 5 февраля 2026 года.