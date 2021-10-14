Стало известно, при каких условиях в России появится доступное жилье

Три условия появления доступного жилья в России перечислила в интервью Youtube-каналу "Фанимани" председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Чтобы доступное жилье было - рост доходов населения, которое может себе позволит взять кредит, даже не уровень процентной ставки. Для того чтобы взять кредит, купить жилье, - даже если предположить, что это околонулевые ставки, это большой кредит, надо его выплачивать из будущих доходов", - поделилась глава регулятора.

Вторым условием она назвала снижение стоимости жилья. "Третье - это доступность ипотеки. Эти все параметры должны идти вместе", - подчеркнула Набиуллина.