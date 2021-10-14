В Москве разыграют 10 квартир среди вакцинированных
В Москве на следующей неделе начнут разыгрывать квартиры среди граждан, прошедших вакцинацию от COVID-19, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
"Со следующей недели мы начинаем разыгрывать 10 квартир в течение пяти недель всем, кто сделает прививку", - сообщил градоначальник в интервью телеканалу "ТВ Центр".
Еженедельный розыгрыш должен стать дополнительным стимулом для москвичей сделать прививку.
Участие в розыгрыше могут принять граждане старше 18 лет с московским полисом ОМС, которые с 18 по 21 ноября получат первый компонент вакцины или пройдут ревакцинацию. Кроме того, для участия в конкурсе нужно зарегистрироваться в программе и получить специальный код в пунктах вакцинации.
Вестник Кавказа
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