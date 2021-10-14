Европа начала расходовать газ из хранилищ

Отбор газа из европейских хранилищ 13 октября Европы превысил закачку в них, это произошло впервые с апреля и может быть показателем начала отопительного сезона в ЕС.

По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 13 октября запасы газа в европейских ПХГ Европы пополнились почти на 806 ГВт·ч, а расход составил 1363 ГВт·ч.

В среду активно расходовать газа стали Германия, Франция, Чехия и Австрия. Ранее использовать газовые запасы начали Венгрия и Нидерланды (первые числа октября), Польша - с 10 октября, Словакия - с 11 октября.

Отмечается, что 13 октября общая наполненность ПХГ Европы газом снизилась на 0,05 п. п. - до 78,09%, что более чем на 17% меньше, чем в 2020 году и на 19% меньше, чем два года назад.