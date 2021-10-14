Армянский защитник "Кайрата" не приедет на игру с "Карабахом"

Камо Оганесян, армянский защитник казахстанского футбольного клуба "Кайрат", пропустит игру 3-го тура Лиги конференций в группе H против агдамского "Карабаха". Соответствующую информацию подтвердили в пресс-службе "Кайрата".

29-летний игрок не приедет вместе с командой в Баку, однако на данный момент неизвестно, кто именно принял это решение - сам футболист или клуб. передает Azerisport.com.

Напомним, встреча между "Карабахом" и "Кайратом" пройдет в Баку 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 (мск).