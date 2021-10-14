Лавров и Абдоллахиян обсудили восстановление консультаций по СВПД

В четверг, 14 октября, состоялся телефонный разговор министров иностранных дел России и Ирана Сергея Лаврова и Хосейна Амира Абдоллахияна. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте российского ведомства.

В ходе беседы стороны обозначили обоюдный настрой на скорейшее возобновление консультаций по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Вене.

Лавров и Абдоллахиян подтвердили, что восстановление ядерного соглашения в его изначальной сбалансированной конфигурации является единственно правильныым путем для обеспечения прав и интересов всех вовлеченных сторон.

Главы внешнеполитических ведомств также "сверили часы" по ключевым вопросам двусторонней повестки, которые обсуждались на переговорах двух министров в Москве 6 октября 2021 года.

Напомним, с апреля 2021 года Иран и международная "пятерка" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) ведут переговоры по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Исламской Республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. В июне переговоры были отложены в связи с президентскими выборами в Иране. Новый президент республики Эбрахим Раиси заверил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.