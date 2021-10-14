Термез стал хабом для передачи помощи Афганистану

В октябре ООН начала пересылку гуманитарной помощи через Термез, на границе Узбекистана с Афганистаном превращается в перевалочный пункт для поставок гуманитарной помощи в пострадавшую страну, где миллионы людей остро в ней нуждаются. Eurasianet отмечает, что предоставление доступа к объектам в Термезе - жест доброй воли Узбекистана. Таким образом Ташкента способствует взаимодействию с правительством "Талибана"*, хотя официально не признает режим.

"Грузы будут доставляться по воздуху в Термез, а затем перевозиться грузовиками через пограничный пункт Хайратан в Мазари-Шариф", - заявил официальный представитель Агентства ООН по делам беженцев Бабар Балоч.

Поставки начались в начале октября с передачи грузов от Продовольственной программы ООН. "Мы разгрузили 34 железнодорожных вагона с продуктами питания и доставили их в Афганистан на 85 грузовиках", - сказал Нодир Джалилов, директор логистического грузового центра Термеза, который был создан на границе с Афганистаном в 2016 году для увеличения торговли между двумя странами.

А сегодня прибудет первый авиационный груз. "Первый рейс прибудет в Термез 15 октября. На борту будет 35 тонн гуманитарного груза", - сказал Джалилов Eurasianet.org.

В сентябре представители Всемирной продовольственной программы заявили, что в Термезе будет создан логистический центр площадью 5000 квадратных метров для "предварительного размещения продовольственных и других запасов в стратегических пограничных пунктах в Узбекистане, Пакистане и Таджикистане".

Джалилов добавил, что Узбекистан сам поставил своему соседу 1400 метрических тонн продовольственной помощи, в основном мучных изделий, в сентябре через Термезский грузовой центр.

Агентство по делам беженцев ООН заявляет, что гуманитарный кризис в Афганистане усугубляется, и призывает международное сообщество выделить 606 миллионов долларов для оказания чрезвычайной помощи 20 миллионам нуждающихся людей. По словам Балоча, экономика Афганистана сейчас находится "на пределе".

Гражданин Афганистана, бежавший в Узбекистан, Бисмилло Махмудий сообщил Eurasianet, что его семье в Мазари-Шарифе, крупнейшем городе на севере страны, еще не была оказана гуманитарная помощь: "Моя мать и брат остаются в городе Мазари-Шариф. Я нахожусь в контакте с ними, и до них еще не дошла гуманитарная помощь. Сможет ли "Талибан"* организовать доставку и распределение этой помощи? Я очень в этом сомневаюсь". По его словам, прошлый год был тяжелым для афганских фермеров из-за засухи, повредившей урожай пшеницы, овощей и фруктов. В результате многие семьи уже более года голодают.

"Талибан"* - движение запрещено в РФ