Заболеваемость коронавирусом в Москве выросла почти на 30%

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об ухудшении эпидемиологической ситуации в городе.

"За последние недели мы видим прирост на 20%-30%, и, к сожалению, динамика роста не уменьшается", - отметил мэр в интервью телеканалу "ТВ Центр".

Собянин призвал горожан активнее вакцинироваться, а также тщательно соблюдать санитарные нормы. "Это очень важно для защиты здоровья, даже если в течение шести месяцев эффект от этой вакцины несколько ослабевает, но мы видим, что люди, которые, даже попадая на больничную койку, легче переносят эту болезнь, и смертность среди этих больных кратно меньше, среди вакцинированных, чем невакцинированных", - подчеркнул он.