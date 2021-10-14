Девять ресторанов Москвы получили звезды Michelin

В четверг, 14 октября, в концертном зале "Зарядье" в Москве состоялась церемония вручения звезд Michelin столичным кафе и ресторанам.

Одну звезду получили рестораны "Селфи", "Белуга", "Сахалин", "Савва", Grand Cru, White rabbit, Biologie,

Две звезды вручили ресторанам Artest-Chef's Table и Twins Garden.

"Награда "Лучший сервис" досталась ресторану Twins Garden. Наградой "Молодой шеф-повар" отметили Никиту Педерягина из ресторана Bjorn.

Всего в гид "Рекомендовано Michelin 2022" вошли 69 московских кафе и ресторанов, 45 из которых звезд пока не получили, пишут "Известия".

Напомним, путеводитель Michelin является одним из наиболее известных гастрономических рейтингов мира, который выпускается с 1900 года. Москва стала первым городом СНГ, в котором звездами Michelin и специальными знаками отмечены с кафе и рестораны, а Россия - 33-й страной, где выпустили этот гастрономический путеводитель.