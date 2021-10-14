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Грузия будет экотуристической страной 

Грузия будет экотуристической страной 

К 2030 году Грузия должна стать ведущей экотуристической страной в регионе, сообщила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава. 

Ранее состоялось глава Минэкономики и министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили подписали соответствующую стратегию, рассчитанную на десять лет.

По словам Турнава, Грузия, благодаря своей многообразной, богатой природе и культуре, а также высококачественному обслуживанию, может обеспечить экотуристические предложения на все четыре сезона, передает Sputnik Грузия.

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