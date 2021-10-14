Набиуллина: сбережения я храню в рублях

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что хранит сбережения в рублях и находит другие варианты неэтичными.

"Я храню в рублях. Это внутреннее убеждение. Это было бы неэтичным и вообще неправильным председателю Центрального банка хранить деньги в иной валюте", - рассказала Набиуллина она в интервью Youtube-каналу "Фанимани".

По ее словам, регулятор, снижая инфляцию, работает над тем, чтобы рублевые сбережения были наиболее привлекательны для вкладчиков. Россияне стали больше хранить сбережения в рублях, добавила глава Центробанка.

"Чтобы обычному человеку посмотреть, правильно ли он сделал, что хранил в рублях или в долларах: вот если бы ваши сбережения в начале 2015 года вы положили на рублевый депозит или на валютный депозит, знаете ответ? В рублях бы вы выиграли", - отметила Набиуллина.