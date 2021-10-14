ДТП с маршруткой унесло жизнь мужчины на Ставрополье

Вечером 14 октября в Благодарненском округе Ставропольского края столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.

Согласно предварительным данным, виновником ДТП оказался водитель легковушки, выехавшей на полосу встречного движения и влетевший в маршрутку.

В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, у одного пассажира маршрутки диагностировали травмы.

По данному факту проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего, передает "Победа26".