ДТП с маршруткой унесло жизнь мужчины на Ставрополье
Вечером 14 октября в Благодарненском округе Ставропольского края столкнулись легковой автомобиль и маршрутка.
Согласно предварительным данным, виновником ДТП оказался водитель легковушки, выехавшей на полосу встречного движения и влетевший в маршрутку.
В результате ДТП погиб водитель легкового автомобиля, у одного пассажира маршрутки диагностировали травмы.
По данному факту проводится проверка. В настоящее время устанавливаются все причины произошедшего, передает "Победа26".
Вестник Кавказа
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