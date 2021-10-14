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В Дагестане госпитализированы с отравлением семерых детей

В Дагестане госпитализированы с отравлением семерых детей

В Хунзахском районе Дагестана госпитализировали с признаками отравления одного взрослого и семерых детей дошкольного и школьного возраста. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

"Все пациенты легкой и средней степени тяжести, случаев тяжелого течения болезни нет. Основные симптомы - тошнота, рвота, диарея, повышение температуры тела, слабость", - сказано в заявлении.

В ведомстве отметили, что врачей районной больницы проконсультировали инфекционисты из Республиканского центра инфекционных болезней

В настоящее время медики проводят исследование для определения возбудителя инфекции. Роспотребнадзор устанавливает источник заражения, передает РИА Новости.

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