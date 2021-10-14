Саакашвили призвал граждан Грузии прийти на выборы 30 октября

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили обратился к гражданам страны с призывом проголосовать во втором туре выборов в органы местного самоуправления.

Письмо, направленное экс-главой государства из тюрьмы, зачитал на протестной акции в Тбилиси Ника Гварамия.

"Все на выборы 30 октября, защитим каждый голос и затем вместе отпразднуем победу Ники Мелия в Тбилиси, победу Хатии Деканоидзе в Кутаиси, победу Георгия Киртадзе в Батуми, победу Анзора Мелия в Зугдиди, победу Давида Киркитадзе в Рустави, победу Гиги Угулава в Поти, победу Кобы Накопия в Сенаки, победу Георгия Ботковели в Телави, победу Иосеба Бкадзе в Хашури", - сказано письме Саакашвили.



Напомним, в эти минуты на площади Свободы в Тбилиси проходит акция в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, организованная партией "Единое национальное движение".

Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.