Ученые: от коронавируса может пострадать зрение

Коронавирус способен инфицировать нервные клетки сетчатки глаза, установили исследовали из Института Макса Планка, Германия. Статья опубликована в электронной библиотеке bioRxiv.

Ученые подвергли клетки сетчатки глаза воздействию вируса и установили, что он способен инфицировать клеточную структуру, в сетчатке глаза выявили присутствие белков хантавируса SARS-CoV-2.

По мнению исследователей, способность коронавируса инфицировать органы зрения объясняет то, что некоторые пациенты, переболевшие коронавирусной инфекцией, жалуются на проблемы со зрением.

Ковид воздействует на воспалительные гены, включая медиатор заживления слизистых оболочек - цитокин интерлейкин 33 (IL33), который связан с воспалением сетчатки глаза и деградацией фоторецепторов.

Также ученые обнаружили, что инфицирование клеток сетчатки можно уменьшить с помощью антител, блокирующих мембранный белок ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2). Это значит, для лечения осложнений на органы зрения подходят любые препараты и вакцины, блокирующие ACE2.