ООН намерена продолжать сотрудничество с властями Беларуси

Сотрудники структур ООН в Беларуси намерены продолжать сотрудничество с белорусскими властями и обществом. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на фоне недавно прозвучавших претензий Минска в адрес организации.

"Мы находимся в контакте по соответствующим каналам с правительством Беларуси по поводу вопроса, который они подняли в ходе двусторонней встречи с генсеком ООН. Команда ООН в стране, в том числе все структуры, фонды и программы ООН, работающие в Беларуси, сосредоточены на продолжении своей работы с Беларусью и ради Беларуси", - поведал представитель Всемирной организации.

По его словам, ООН рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с руководством Беларуси и соответствующими партнерами из белорусского общества, в том числе в сфере прав человека, передает РИА Новости.

Напомним, в сентябре 2021 года глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что некоторые представители ООН в республике использовали финансовые средства организации, выделяемые для людей с инвалидностью, на поддержку участников протестных акций.