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Маткапитал в 2022 году проиндексируют по-новому

Маткапитал в 2022 году проиндексируют по-новому

Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщил, что в будущем году размер материнского капитала будет проиндексирован с учетом фактической инфляции.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил индексировать маткапитал не по прогнозируемой, а по фактической инфляции.

"В соответствии с поручением президента мы его пересмотрим, но для корректировки статьи в законе о бюджете на перспективу требуется изменение в базовом законе о материнском капитале", - рассказал министр в четверг "на полях" Евразийского женского форума.

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Вестник Кавказа

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