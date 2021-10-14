Азербайджанский военнослужащий убит армянским снайпером

Министерство обороны Азербайджана сообщает, что в четверг вечером незаконными армянскими вооруженными отрядами на территории Азербайджана, находящейся в зоне ответственности российских миротворцев, был совершен террористический акт.

"14 октября около 18:15, в результате снайперского выстрела погиб военнослужащий азербайджанской армии Гамзоев Аскер Афган Бахрам оглу", - сообщает оборонное ведомство.

Запрос для расследования инцидента направлен в совместный российско-турецкий мониторинговый центр, действующий в Агдаме.

"Совершение этого террористического акта незаконными армянскими военными отрядами, поддерживаемыми Арменией, во время встречи глав МИД Армении и Азербайджана при посредничестве РФ в Минске является целенаправленной провокацией", - подчеркнули в Минобороны Азербайджана.

Также это нападение является очередным доказательством политики Армении по намеренному обострению ситуации в регионе, а также созданию препятствий для выполнения положений трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года. Кроме того, теракт подрывает деятельность российских миротворцев в регионе.

"Азербайджан предпримет решительные шаги по нейтрализации незаконных армянских вооруженных формирований, совершивших этот террористический акт, в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, и привлечению их к ответственности перед законом", - информирует ведомство.