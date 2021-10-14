Тысячи сторонников Саакашвили вышли на акцию в его поддержку в Тбилиси

На центральной площади Тбилиси на акцию в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, организованную оппозиционной партией "Единое национальное движение", вышли тысячи людей.

На мониторах на сцене включали обращения лидера украинской партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, главы фракции в Верховной раде "Слуга народа" Давида Арахамии и журналиста Дмитрия Гордона. Они выразили свою поддержку Саакашвили и призвали освободить экс-главу государства, передает РИА Новости.

Участники акции также оценили видео в поддержку Саакашвили, встретив ролик аплодисментами и одобрительными возгласами.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.