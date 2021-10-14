Вечер памяти Таира Салахова на ВДНХ

Сегодня на ВДНХ, в павильоне Азербайджанской Республики, открылась выставка, посвященная памяти народного художника СССР, РФ и Азербайджана Таира Салахова, которого называют основоположником живописи "сурового стиля" в искусстве второй половины XX века. В экспозиции представлены редкие фотографии из семейного архива художника, освещающие периоды творческого пути и личную жизнь живописца.

Выступая на открытии выставки, вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева назвала символичным тот факт, что вечер памяти Таира Салахова проходит в павильоне Азербайджана на ВДНХ, в городе, который также был дорог сердцу художника, как и его родной Баку. "Несмотря на то, что своим творчеством Таир Салахов покорил весь мир, главные события в его жизни происходили в России и в Азербайджане. Именно здесь был создан его уникальный стиль и творческий характер... Искусство делает мир лучше. Благодаря творчеству Таира Салахова мы видим его светлый, полный гармонии и чувств, мир. Нам посчастливилось жить в одно время с этим удивительным человеком, общаться с ним. Мне кажется, что именно любовь движет его искусством. Любовь к Родине, любовь к природе, любовь к людям. Герои Таира Салахова - его современники: нефтяники, писатели, композиторы. Он создавала не образы, он создавал людей. Поэтому мы, глядя на его работы, верим и чувствуем, что его работы настоящие, живые. Я благодарю вас всех за то, что вы сегодня с нами. Я хочу, чтобы богатейшее культурное наследие Таира Салахова продолжало и дальше сближать наши народы и открывать путь молодым талантам", - сказала Лейла Алиева.

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы благодарил Фонд Гейдара Алиева, организовавший выставку, отметив, что Фонд и его российское отделение делают очень многое для поддержания теплых отношений между Азербайджаном и Россией, также как это делал Таир Салахов. "Незабвенный художник, незабвенный человек, потрясающий философ. Наверное, мне в жизни повезло, что начиная с начала 1960-х годов мы общались, были во многих поездках, в 1968 году даже провели в Мексике почти 20 дней. Это были незабываемые дни, которые потом остались в нашей памяти на всю оставшуюся жизнь. Трудно представить себе, что этого человека нет с нами сегодня. Но есть его картины. Слава Богу, мы живем в такое время, когда есть видео, есть фото, есть кино. И память о нем как о человеке, как о личности, будет всегда с нами. Говорят, что человек жив, пока его помнят. А его помнят очень многие. По его картинам будут судить об Азербайджане, о России, и даже в какой-то степени о Советском союзе, которого уже сейчас нет. Этот удивительный человек представлял и Азербайджан, и Россию, и СССР. Он был не только замечательным художником, он был крупным общественным деятелем, он был депутатом Верховного совета СССР, он был первым секретарем Союза художников СССР и очень многое сделал для продвижения молодых художников. Это был тонко чувствующий человек, большой мудрец. Он часто помогал своими советами не только художникам, но и просто своим друзьям", - заявил Полад Бюльбюль оглы.

Председатель Российского общества историков-архивистов, президент РГГУ Ефим Пивовар назвал Таира Салахова знаковой фигурой, олицетворяющей российско-азербайджанскую дружбу и культурное взаимодействие. "Это был вице-президент Российской академии живописи и ваяния и одновременно выдающийся азербайджанский художник, классик азербайджанского реалистического искусства, полотна которого представлены во всех важнейших картинных галереях Азербайджана, у нас в Третьяковке, в других собраниях. Я имел счастье быть знакомым с этим выдающимся человеком, который в жизни был очень скромен, хотя был великим талантом останется всегда в нашей памяти. Он активно участвовал в процессе укрепления связей между нашими народами, не боялся говорить правду о том, о чем нужно было говорить. Его образ навсегда останется в нашей памяти как благородный пример служения своему народу и дружбе между Россией и Азербайджаном", - заметил Ефим Пивовар.

На открытии выставки также была представлена видеоинсталляция "Бесконечность", подготовленная внуком мастера, художником Кайханом Салаховым. "После смерти дедушки я в Баку зашел на You Tube и увидел, что последнее интервью с Таиром Салаховым было сделано десять лет назад, и за прошедшее десятилетие набралось лишь 13 тысяч просмотров. Тогда я понял, что существует информационная бездна между молодым и старшим поколениями. Люди, которые следят за блогерами из Баку, ставят по миллиону лайков на фотографии, где те позируют на фоне ”Ламборджини”, путешествуют и выставляют свою жизнь напоказ. Это не идет ни к какое сравнение с 13 тысячам просмотров рассказа о жизни великого художника. Я решил, что просто внесу свои коррективы в это. Сделаю так, чтобы молодое поколение заинтересовались жизнью этого человека, так как они могут очень многое для себя приобрести", - объяснил Кайхан Салахов.

В декабре прошлого года была издана книга "Диалог" - результат продолжительного творческого общения Таира Салахова с публицистом Раей Аббасовой. "Мое знакомство с Таиром Теймуровичем началось достаточно давно. В начале 2000-х я брала у него первое интервью. Позже мы встречались неоднократно. И когда мне предложили к 90-летию Таира Теймуровича поработать над книгой, я согласилась с большим удовольствием. Я бесконечно благодарна Лейле ханум Алиевой, вице-президенту Фонда Гейдара Алиева, которая высказала идею создания новой книги о Таире Теймуровиче. До этого Лейла ханум написала блестящую статью, которая была опубликована в журнале ”Баку”. После этого, видимо, возникла мысль сделать продолжение. Так и появилась эта книга. Мне показалось, что лучше сделать ее в форме диалога, чтобы был слышен голос Таира Теймуровича… Общение с Таиром Салаховым, поверьте мне, делает мудрее. После этого общения я, хоть и взрослый человек, обогатилась мудростью, умом, знаниями, умением обобщать. Это всё было совершенно потрясающе. Теперь, прежде чем что-то сделать, я иногда думаю, как бы отреагировал на это Таир. Это очень ценно для меня. Мысли Таира Салахова нередко обретают характер афоризмов. Я оформила их в раздел ”Правила жизни Таира Салахова”. Там собраны правила, которых он не декларировал, но жил по ним, таким был его образ жизни. Это правила жизни благородного, умного, глубоко порядочного, высоко интеллектуального человека. Это очень ценно. А книга - память о нем. В ней каждая строчка, каждая буква, каждое предложение - голос великого мастера, - говорит Рая Аббасова. - Его жизнь не уместить и в многотомное собрание сочинений. В одной книге не описать, какие трудности он прошел. Есть страницы, которые читаешь с болью в сердце, думая о том, как такому таланту пришлось пробивать себе путь… В молодости он разрисовывал асфальт в Баку, когда проходили какие-то праздничные гуляния, линейки, причем этим очень гордился. Одна из моих статей так и называется: ”Я начал с асфальта”.

Детские годы художника были тяжелыми. Отец - первый секретарь Лачинского районного комитета партии Теймур Салахов был арестован в 1937 году, а в 1938 был объявлен "врагом народа" и расстрелян. Это событие оставило неизгладимый след в жизни художника. "Когда в 14 декабря 2018 года в бакинском Экспо-центре открылась выставка, посвященная 90-летнему юбилею Таира Салахова, от одной его картины к другой были проложены красные дорожки, которые как бы соединили всю его жизнь и всё творчество. Я сказала ему тогда: ”Таир Теймурович, это красная линия от той линии в вашем документе, где было написано, что вы сын репрессированного, и вам были закрыты многие двери”. Он рассказал, что в течение 20 лет к ним даже в дом никто не заходил, потому что у них была семья репрессированных… Он величайший художник, новатор. Его суровый стиль - это правда жизни. Он никогда не утрировал ничего. Он никогда не сгущал краски. Он писал жизнь такой, какая она есть. Он отражал правду. В этом, конечно, величие этого человека", - полагает Рая Аббасова.

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала, что была хорошо знакома с Таиром Салаховым: "Я безмерно уважала его как человека и преклонялась перед ним как художником. Когда я пришла в Третьяковскую галерею, мне удалось сделать то, о чем я думала и мечтала долгие годы - блестящую ретроспективу Таира Теймуровича. В 2016 году была первая выставка Салахова в Третьяковской галерее. Это был великий художник, человек невероятной внешней и внутренней красоты, невероятной мудрости, на при этом скромный и деликатный человек. Таир Салахов - удивительный художник, в творчестве которого национальные мотивы перекликались с тем, что он усвоил в Москве у выдающихся учителей, с тем, что он, достаточно рано начав выезжать за рубеж, увидел в современном ему мировом искусстве.

Мы встречались с ним буквально за три недели до его кончины, которая стала для всех нас ударом. Я мечтала, что в 2022 году мы откроем в рамках Венецианской биеннале современного искусства ретроспективу Таира Салахова, и это будет выставка живущего художника. Эту утрату до сих пор невозможно до конца осознать. Чем больше времени проходит с того печального момента, тем больше приходит понимание масштаба личности, дарования, абсолютного исторического значения этого человека, этого художника. Именно он познакомил мое поколение с самым великим, что было в современном искусстве в конце 1980-х-начале 1990-х годов. Именно Таир Салахов привез в Москву, в Советский союз потрясающие ретроспективы Роберта Раушенберга, Тэнгли, Гилберта и Джорджа, Розенквиста, Фрэнсиса Бэкона. Он дружил со всеми этими художниками… Мне будет ужасно не хватать до конца моих дней его советов, его доброты, тех слов, того, как он меня называл - Зельфира ханум. Таир Салахов гораздо больше, чем просто выдающийся великий художник Азербайджана, великий художник России, великий художник Европы. Это художник, чье творчество представляло Советский союз в 1962 году на Венецианской биеннале, когда ему было всего 34 года, который будет вписан в мировой узор и узор европейского искусства второй половины XX века".