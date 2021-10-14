Россия попросила Финляндию пускать вакцинированных от коронавируса без тестов

Россия обсуждает с Финляндией вопрос о возможности въезда в эту страну россиян, привитых вакциной "Спутник V", без тестов и дополнительных условий. Об этом сообщил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров по итогам 16-го заседания российско-финской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

“Мы в этом направлении только начали взаимодействовать. Сегодня поставили на повестку дня этот вопрос. Коллеги из российского Минздрава начали отрабатывать с финскими партнерами, очень рассчитываем на то, что такие решения будут приняты, поскольку это существенно влияет на возобновление туристических потоков”, - поведал глава Минпромторга.

По его словам, для возобновления пассажирского железнодорожного сообщения между странами нет сложностей. Ранее сегодня сообщалось, что правительство Финляндии решило открыть с 18 октября 2021 года пассажирский железнодорожный пункт пропуска Вайниккала, через который проходит все пассажирское сообщение с Россией.

"Мы договорились о возобновлении пассажирского железнодорожного туристического маршрута. Это "Аллегро" и "Лев Толстой". Принципиально технических сложностей с финской стороны нет, ждем окончательное решения министерства здравоохранения Финляндии", - цитирует Мантурова РИА Новости.

Напомним, поезда "Аллегро" курсируют между Хельсинки и Санкт-Петербургом, а "Лев Толстой" - между Хельсинки и Москвой.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 239 млн, из них более 4,8 млн человек скончались. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 7 892 980 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 937 756 жителей страны, умерли - 220 315.