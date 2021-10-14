Вильфанд рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

Дождливая погода установилась в Москве и Подмосковье минимум до конца этой недели, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет "Интерфакс".

"До конца этой недели можно вполне забыть о солнце, потому что выход южного циклона обуславливает и давление, на несколько миллиметров ниже нормы", - сообщил синоптик.

Воздух в Москве стал прохладнее из-за облачной погоды. В пятницу в Москве будет около 10 градусов тепла. Ночи станут холоднее лишь к концу недели. По словам Вильфанда, "к выходным, будет изменение циркуляции (воздуха) и ночные температуры постепенно будут понижаться до 1-5 градусов, и дневные тоже до 5-8 градусов".

При этом такая температура на 2-3 градуса выше климатической нормы. "Но за счет повышенной влажности воздуха и порывов ветра, который и сегодня, и в пятницу, и субботу, и воскресенье будет до 15-20 м/с, вот это сочетание создает такой эффект, который приводит к тому (...) что будет казаться, что намного холоднее, не 7-10 градусов, а градуса 2-3", - предупредил он.