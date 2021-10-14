В Карачаево-Черкесии ужесточат ограничения из-за ситуации с COVID-19
В Роспотребнадзоре по Карачаево-Черкесии предупредили, что в регионе ухудшается эпидемиологическая ситуация, поэтому требуется введение дополнительных ограничительных мер.
"В последнее время в КЧР отмечается рост заболеваемости COVID-19. С учетом текущей эпидситуации мы планируем на ближайшем заседании оперштаба рекомендовать ввести в республике дополнительные ограничения", - рассказал "Интерфаксу" руководитель Управления Роспотребнадзора по региону Сергей Бескакотов.
Ранее введенные требования сохраняются, но их недостаточно ответственно соблюдают. Также рост заболеваемости связан с низкими темпами вакцинации - привиты только 24% жителей республики.
По прогнозам Бескакотова, "на нынешнем уровне заболеваемости мы будем достаточно долгое время - месяц-два", а потом начнется небольшое снижение.
С 13 октября в Карачаево-Черкесии уже усилили коронавирусные ограничения, расширен список лиц, подлежащих обязательной вакцинации.
Вестник Кавказа
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