В МВФ оценили долгосрочность инфляционного давления в мире

Центральные банки стран всего мира внимательнейшим образом следят за ростом инфляции.

Об этом сказано в коммюнике, опубликованном по итогам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК), передает ТАСС.

"Центробанки внимательно следят за динамикой цен и могут определить инфляционное давление, которое носит временный характер", -подчеркнули в МВФК по итогам заседания в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ).

Ранее сегодня сообщалось, что участники осенней сессии МВФ и Всемирного банка пришли к выводу, что проблему кризиса в мировой экономике не удастся решить до тех пор, пока население всех стран не будет вакцинировано от коронавируса COVID-19 в необходимой пропорции.

Напомним, Международный валютно-финансовый комитет (МВФК) является руководящим органом Международного валютного фонда.