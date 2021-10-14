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Безработица в России снизилась до 4,4%

Безработица в России снизилась до 4,4%

В России уровень безработицы снизился до допандемических показателей, рассказал в четверг министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"В РФ рынок труда восстановился [и вернулся] на допандемический показатель, это действительно так. Уровень безработицы по методике Международной организации труда составляет сейчас 4,4%, при этом граждан, состоящих на учете в центрах занятости, сегодня менее 850 тыс человек", - поделился министр.

В 2020 году в России доля безработных составляла 5,9%.

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Вестник Кавказа

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