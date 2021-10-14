В Иране усомнились в намерении США выполнять условия ядерной сделки

Заместитель министра иностранных дел Ирана Али Багери заявил на переговорах с заместителем генерального секретаря внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Мора, что Исламская Республика сомневается в реальной воле США выполнять свои обязательства по ядерной сделке. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Ирана.

Кроме того, замминистра раскритиковал бездействие европейских стран по выполнению своих обязательств по ядерной сделке.

В иранском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что Багери и Мора договорились о продолжении консультаций по вопросам, которые представляют взаимный интерес. Они пройдут в Брюсселе в ближайшие дни, передает ТАСС.

Напомним, с апреля 2021 года Иран и международная "пятерка" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) ведут переговоры по восстановлению иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Исламской Республики, выполнения ею взятых на себя обязательств в ядерной сфере, а также возвращения США в СВПД. В июне переговоры были отложены в связи с президентскими выборами в Иране. Новый президент республики Эбрахим Раиси заверил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.