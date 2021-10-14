Меликов назвал главную проблему Дагестана

Бедность является одной из главных проблем в Дагестане, заявил на заседании парламента республики глава региона Сергей Меликов.

Ранее в четверг депутаты Народного собрания Дагестана утвердили Меликова в должности главы региона.

"Анализ ситуации показывает, что одной из острейших проблем нашего общества является бедность. Согласно статистике, средняя зарплата у нас составляет около 32 тыс рублей, что ниже, чем по стране на 60%", - сказал Меликов.

За чертой бедности, продолжил он, живут почти 500 тыс дагестанцев, за пять лет этот показатель вырос примерно на 18%.

Проблемой является не только размер зарплат, но и условия жизни. "Постоянные перебои в электро-, газо-, водоснабжении, некачественная питьевая вода, отсутствие нормальной канализации, стихийные свалки, разбитые дороги и ветхие мосты. Все это стало привычной чертой быта жителей республики вне зависимости от места проживания и размера доходов", – указал глава Дагестана.