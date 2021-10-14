В тюрьме в Рустави случился пожар

В четверг пенитенциарном учреждении №17 города Рустави произошел пожар. Об этом сообщают грузинские СМИ.

Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул в столовой.

Информация о пострадавших на данный момент не поступала, передает "Грузия Online".

Отметим, что это не та тюрьма, в которой содержится бывший президент Грузии Михаил Саакашвили. Политик отбывает срок в руставской тюрьме №12.

Напомним, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день он объявил голодовку. Комментируя свое задержание, экс-глава государства отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным.