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Турция и Талибан обсудили вопрос возвращения афганских беженцев

Турция и Талибан обсудили вопрос возвращения афганских беженцев

В Анкаре состоялась встреча с делегацией талибов ("Талибан", запрещено в РФ), на которой стороны обсудили возвращение на родину афганских беженцев.

По словам главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, в стране находятся беженцы из Афганистана, многие из них хотели бы вернуться домой. "Талибы сказали, что помогут им в случае возвращения. Мы также обсудили, какие шаги можно принять, чтобы новых волн беженцев из Афганистана не было", - рассказал министр по окончании переговоров.

Он добавил, что Турция продолжит оказывать гуманитарную помощь Афганистану. "Важно не допустить падения экономики в стране. Не менее важно бороться с терроризмом, любой вакуум власти сразу вызовет рост атак террористов. И мы это уже увидели", - отметил Чавушоглу.

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Вестник Кавказа

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