Лидеры ЕАЭС проведут очную встречу для обсуждения разногласий по рынку газа

Лидеры стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят в очном формате разногласия по общему рынку газа. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Он подчеркнул, что с предложением обсудить данный вопрос в очном формате выступил на сегодняшнем заседании президент Беларуси Александр Лукашенко. "Это предложение поддержал председатель Высшего Евразийского экономического совета, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. И все главы государств поддержали и условились, что эту тему именно в таком формате дополнительно обсудят", - цитирует вице-премьера ТАСС.

Петришенко также уточнил, что речь идет о разногласиях по тарифообразованию. "Разногласия не новы, они были еще в 2018 году, когда мы подписывали концептуальные документы, эта тема была вынесена за скобки. Имеется в виду тарифообразование на транспортировку газа по территории стран ЕАЭС", - поведал он.

По словам вице-премьера страны, у которых нет этих ресурсов, выступают за то, чтобы при транспортировке газа были равные тарифные условия.