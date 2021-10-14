Поезда из России в Финляндию могут начать ходить в декабре

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией может быть возобновлено к рождественскому сезону.

"Мы сейчас занимаемся подготовкой этого вопроса вместе с РЖД, и, как только у нас будет утвержден общий план, мы сообщим, когда и на каких условиях начнется движение. В настоящее время идея состоит в том, чтобы начало движения [поездов] могло произойти к рождественскому сезону", - сообщили в пресс-службе финского железнодорожного оператора VR, пишет ТАСС.

Отметим, рождественский сезон в Финляндии начинается в конце ноября - начале декабря.

Авиасообщение между двумя странами уже возобновилось. Въезд российских туристов в Финляндию пока запрещен, ограничение действуют до 24 октября.